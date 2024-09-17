НБУ критикует повышение налога на прибыль банков до 50%: объявят предложения

НБУ считает слишком рискованным очередное повышение налога на прибыль банков до 50% и хочет до конца недели объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный, передает "Интерфакс-Украина".

"Риски от такого шага для решения задачи финансирования дефицита и стабильного роста кредитования будут большими, чем польза... Баланс достаточно хрупкий и его надо поддержать", - сказал Пышный.

По его словам, такой же позиции придерживается и Министерство финансов.

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Пышный также заявил, что Нацбанк видит возможности расширить канал покрытия дефицита банками, не используя эмиссию, за счет покупки ОВГЗ.

"До конца недели будем объявлять целый пакет соответствующих решений", - анонсировал глава НБУ.

Кроме того, он отметил, что в целом Нацбанк понимает необходимость увеличения фискального канала финансирования бюджета в условиях затягивания войны, сохранения высокой ее интенсивности и сокращения внешнего финансирования.

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Пышный уточнил, что НБУ поддержал постоянное повышение налога на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, в частности чтобы избежать налогового арбитража с банками, для которых этот налог был повышен с 18% до 25% с начала 2024 года.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

В законопроект о повышении налогов №11416-д добавили пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.