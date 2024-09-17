Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Верховная Рада проголосовала за законопроект #11416-д о повышении налогов в первом чтении.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, новый пакет налогов предусматривает следующие нормы:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога III группы;

повышение налогов для 1 и 2 группы ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

установление ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

На 2024 год такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 млрд грн, и 137 млрд грн в следующем 2025 году.

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Напомним:

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал к повторному первому чтению новую версию правительственного законопроекта о повышении налогов №11416-д.

В законопроект о повышении налогов №11416-д хотят добавить пункт о налогообложении прибыли банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

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Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.