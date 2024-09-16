Россия заработала на похищенном зерне не менее миллиарда долларов - WSJ

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С 2022 года Россия вместе с партнерами продали ворованного с оккупированных территорий Украины зерна на почти один миллиард долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Этот "бизнес" имеет широкую сеть клиентов, в которую входят ответственные за российское вторжение фирмы, а также компания, связанная с Революционной гвардией Ирана, крымский бизнесмен Ганага, что через свою компанию Agro-Fregat LLC сотрудничает с Сирией и Израилем, а также фирма, которая торгует с ОАЭ.

В первой половине 2024 года россияне отправили 15 кораблей с 81 тыс тонн пшеницы в Турцию из Мариуполя. Власти Турции сообщают, что запретили судам проходить с оккупированных украинских терминалов и сотрудничают с Киевом для блокирования незаконной торговли.

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Отмечается, что точную коммерческую стоимость похищенной агропродукции определить сложно. Но, по словам заместителя министра сельского хозяйства Дмитрасевича, с 2022 года по меньшей мере 4 млн тонн зерна с оккупированной части Украины продали на международных рынках, а сумма этого составляет около 800 млн долл.

Продажа награбленного помогает России справляться с экономическим давлением санкций. Таким образом похищенное в результате войны помогает финансировать эту самую войну.

Сообщается, что большинство похищенного экспортировали маленькими кораблями или по земле. Общая стоимость украденного россиянами зерна может достигать 6,4 млрд долл.

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Соучастие в этом имеет различные формы. По данным правительства США, тремя судами, которые экспортируют большие объемы нелегального зерна, через сеть корпоративных организаций владеет российская государственная Объединенная судостроительная корпорация, которая также производила военные корабли, с которых обстреливали Украину.

А российская фирма, продающая зерно из оккупированной части Запорожской области, пожертвовала батальону оккупантов 111 тыс долл.

Также в сообщении добавляют, что иногда замешанными в схемах продажи оказываются иностранные суда.

Украинский прокурор Игорь Поночовный в июне начал следить за турецким судном Usko MFU, которое, по его подозрению, перевозило украденное зерно в прошлом году из севастопольского порта. Это судно в ноябре вывезло в Турцию 2100 тонн измельченных семян подсолнечника и бурой пшеницы потенциальной стоимостью полмиллиона долларов.

Расследователи сообщили, что нашли на борту сообщение от руководителей судна капитану с указанием скрыть крымское происхождение груза.

Рынком сбыта крымского зерна является Йемен и Иран. Египет, Израиль и Ливан прекратили покупать зерно после того, как им указали на то, что оно похищено.

Тегеран закупает ячмень в Крыму по 140 долл за тонну, скидка 34% от рыночных цен.

Напомним:

Фьючерсы на пшеницу подскочили до самого высокого уровня за 2 месяца, после атаки РФ зерновоза в Черном море.

Продажи сельхозтехники в России за период с января по июль сократились на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 127,7 млрд рублей.

Системные военные атаки России на портовую инфраструктуру портов Одессы, где хранятся агропродукты, за год работы зернового коридора нанесли Украине потери в виде уничтоженного оборудования и продукции на $0,5 млрд.