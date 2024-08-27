В Росії різко скоротилися виробництво та продажі сільгосптехніки

Продажі сільгосптехніки в Росії за період з січня по липень скоротилися на 10,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 127,7 млрд рублів.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Комерсант".

Згідно з даними "Росспецмашу", виробництво техніки зменшилося на 7,4% і становить 161 млрд. рублів, а експорт знизився на 25,2%, до 9,5 млрд. рублів.

Основною причиною спаду експерти вважають високу ключову ставку, яка призвела до подорожчання пільгових кредитів для аграріїв до 10% та вичерпання лімітів програми знижок 1432. Це змусило сільгоспвиробників відкладати оновлення техніки.

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Дмитро Бабанський із SBS Consulting також відзначає негативний вплив таких чинників, як низькі світові ціни на зерно та скорочення експорту російської пшениці.

Олександр Алтинов, голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД, наголошує, що попит на сільгосптехніку падає вже півтора роки і драйверів для покращення цієї ситуації поки що немає. Виручка російських дилерів сільгосптехніки у 2024 році може вперше скоротитися у річному вимірі, прогнозує він.

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