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Ціни на пшеницю у світі зросли після атаки РФ зерновозу у Чорному морі

Четвер, 12 вересня 2024, 18:48 - Олексій Артемчук

Ф'ючерси на пшеницю підскочили до найвищого рівня за 2 місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Грудневі ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучення російської ракети в зерновоз у Чорному морі, як тільки судно вийшло з українських територіальних вод.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькі біржі зросли до 5,9175 дол за бушель, найвищого показника з липня 2024 року.

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Сьогоднішня атака Росії на зерновоз відбулася на тлі низьких урожаїв пшениці у провідних країнах-виробниках та очікуваного скорочення постачання експортерами.

Нагадаємо:

Росія у четвер 12 вересня завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.

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Україна у серпні експортувала товарів на понад 3,2 млрд дол, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.

Очікується, що у Франції, найбільшому виробнику в Європейському Союзі, буде найгірший урожай пшениці за понад 40 років.

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Економічна правда
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