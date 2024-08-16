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В Мінагрополітики назвали втрати в портах Одеси за рік роботи зернового коридору

П'ятниця, 16 серпня 2024, 14:21 - Віктор Волокіта

Системні військові атаки Росії на портову інфраструктуру портів Одеси, де зберігаються агропродукти, за рік роботи зернового коридору завдали Україні втрат у вигляді знищеного обладнання та продукції на $0,5 млрд.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна". 

"На жаль, тривають системні атаки, перш за все, на портову інфраструктуру. Там зберігається не лише зерно. Ми бачили прецеденти, коли потрапляли в ємності для зберігання соняшникової олії та інших продуктів. 

Якщо оцінити цей період із погляду втрат у продукції та безпосередньо обладнання, то цифра сягає майже $0,5 млрд", - сказав він.

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В.о. міністра повідомив, що ці втрати фіксуються, і висловив упевненість, що країна-агресор у майбутньому повинна буде оплатити завдані збитки.  

"Виправлено: У новині змінена цифра. Тарас Висоцький, говорячи про втрати, назвав суму $0,5 млрд, а не $1,5 млрд, як було вказано раніше"

Нагадаємо:

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Після відкриття Українського морського коридору за рік більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України за цей рік. Вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн. 

Крім того, за його словами, майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України.

Економічна правда

порт Одеса Мінагрополітики
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