Цены на пшеницу в мире выросли после атаки РФ зерновоза в Черном море

Фьючерсы на пшеницу подскочили до самого высокого уровня за 2 месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу выросли на 2,2% после заявления Украины о попадании российской ракеты в зерновоз в Черном море, как только судно вышло из украинских территориальных вод.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли до 5,9175 долл за бушель, самого высокого показателя с июля 2024 года.

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Сегодняшняя атака России на зерновоз произошла на фоне низких урожаев пшеницы в ведущих странах-производителях и ожидаемого сокращения поставок экспортерами.

Напомним:

Россия в четверг 12 сентября нанесла удар в Черном море по гражданскому грузовому судну, которое перевозило пшеницу для Египта.

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Украина в августе экспортировала товаров на более 3,2 млрд долл, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года.

Ожидается, что во Франции, крупнейшем производителе в Европейском Союзе, будет худший урожай пшеницы за более чем 40 лет.