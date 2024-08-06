У Франції очікують найгірший урожай пшениці з 1983 року

Очікується, що у Франції, найбільшому виробнику в Європейському Союзі, буде найгірший урожай пшениці за понад 40 років.

Про це повідомляє пресслужба.

У Франції ймовірно буде найгірший урожай пшениці з 1983 року.

Зазначається, що виробництво може впасти до 25,2 млн тонн пшениці в сезоні 2024-25 років, що на 27% менше в середньому за п’ять років.

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Безперервні дощі, відсутність сонячного світла та низькі температури, що сприяють розвитку хвороб, вплинули на врожайність та якість посівів у більшості регіонів вирощування.

Минулого тижня французькі фермери закликали уряд надати фінансову допомогу через катастрофічний урожай.

Незважаючи на погані прогнози у Франції та менший урожай у Росії, пшениця, що торгується в Чикаго, як і раніше торгується поблизу найнижчого рівня за чотири роки, оскільки врожай США підтримує ринок добре.

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У травні торгівля пшеницею в Парижі досягла найвищого рівня за останній рік, оскільки мороз і дощ скоротили поставки, але з того часу ціни неухильно падають.

Економічна правда.