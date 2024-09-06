Україна збільшила обсяги експорту на 17,5% у річному вимірі
П'ятниця, 6 вересня 2024, 20:24 -
Україна у серпні експортувала товарів на понад 3,2 млрд дол, що на 6,4% більше, ніж у липні, та на 17,5% більше за показники серпня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За вартістю найбільше експортовано насіння ріпаку – на 421,3 млн доларів. За фізичним обсягом – руд та залізних концентратів. Їх експорт сягнув 2,5 млн тонн.
У серпні вантажообіг морським транспортом зріс на 224 700 тонн або на 3,6% в порівнянні з липнем.
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Україна поставила на зовнішні ринки більш ніж 2,2 млн тонн пшениці на 420,4 млн доларів.
Аграрний експорт у серпні
- ріпак – 878 900 тонн на 421,3 млн доларів;
- пшениця – 2,24 млн тонн на 420,4 млн доларів;
- олія соняшникова – 226 900 тонн на 203,1 млн доларів;
- кукурудза – 774 500 тонн на 137,4 млн доларів;
- ячмінь – 524 800 тонн на 89,7 млн доларів;
- м’ясо птиці – 39 900 тонн на 89,5 млн доларів.
Експорт промислової продукції у серпні
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- руди та концентрати залізні – 2,5 млн тонн, на 201,4 млн доларів;
- напівфабрикати із заліза – 198 500 тонн на 99,9 млн доларів;
- прокат плоский – 139 700 тонн на 82,4 млн доларів;
- труби з чорних металів – 38 000 тонн на 54,6 млн доларів.
Економічна правда.
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