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Росія завдала удару в Чорному морі по цивільному судну, що везло пшеницю до Єгипту

Четвер, 12 вересня 2024, 16:41 - Віктор Волокіта , Українська правда
 
Фото: Telegram Зеленського

Росія у четвер 12 вересня завдала удару у Чорному морі по цивільному вантажному судну, що перевозило пшеницю для Єгипту.

Джерело: повідомлення президента України Володимира Зеленського

Пряма мова: "Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат".

Деталі: Зеленський нагадав, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки і від нормальної роботи її експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.

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"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - написав він.

Українська правда

Зеленський Росія війна
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