Новости 10 сентября: атака на энергетику, экономическое бронирование, новые свидетельства в "Дії"

Об атаке на энергетику. За минувшие сутки враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Об экономическом бронировании. Кабинет министров Украины нарабатывает с бизнесом и военными экспертами поправки к параметрам бронирования, которые в ближайшее время будут внедрены.

О новых документах в "Дії". В приложение "Дія" добавили еще несколько цифровых документов - свидетельство о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Об отключении света. В среду 11 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики просят экономить свет.

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О транзите нефти РФ по Украине. Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения.

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Астронавты застряли в космосе: как Boeing постиг новый кризис

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Астронавты NASA застряли в космосе из-за неисправности корабля Boeing. Как компания реагирует на очередной кризис?