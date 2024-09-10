У "Дію" додали свідоцтва про народження, шлюб та зміну імені
Вівторок, 10 вересня 2024, 11:39 -
У застосунок "Дія" додали ще кілька цифрових документів - свідоцтво про народження, шлюб та зміну імені.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні — у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться у повідомленні.
Свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку — і воно з’явиться в переліку документів.
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Свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично, якщо:
- у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
- ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.
Нагадаємо:
У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.
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Економічна правда.
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