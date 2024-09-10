Шмигаль заперечив перемовини про продовження транзиту російського газу

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

"Я впевнений, що офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу немає. Сьогодні український уряд і я, як прем'єр-міністр, не залучені до транзиту російської нафти чи газу", - заявив він.

Водночас він наголосив, що угода про асоціацію з ЄС зобов'язує Україну забезпечувати надійне постачання нафти і газу до європейських країн. Проте Україна не готова співпрацювати з Росією, не планує цього робити і не буде продовжувати угоду з нею.

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Нагадаємо:

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

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Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Економічна правда.