 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

У середу світло не вимикатимуть, але енергетики просять економити

Вівторок, 10 вересня 2024, 20:01 - Олексій Артемчук

У середу 11 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики просять економити світло.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"11 вересня застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" закликають споживати електроенергію ощадливо  та не користуватись кількома потужними електроприладами одночасно з 18:00 до 22:00.

Реклама:

Економічна правда.

електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
В Україні другий день зростає споживання електроенергії: енергетики закликають економити 10 вересня 2024, 12:21
Ворог атакував енергооб'єкти у восьми областях – Міненерго 10 вересня 2024, 10:54
У вівторок відключень світла не буде, але енергетики закликають економити 9 вересня 2024, 18:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті