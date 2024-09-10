У середу світло не вимикатимуть, але енергетики просять економити
Вівторок, 10 вересня 2024, 20:01 -
У середу 11 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень електроенергії, але енергетики просять економити світло.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"11 вересня застосування заходів обмеження не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" закликають споживати електроенергію ощадливо та не користуватись кількома потужними електроприладами одночасно з 18:00 до 22:00.
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Економічна правда.
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