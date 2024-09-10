Volkswagen отменяет десятилетние гарантии работы, открывая путь для увольнений
Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года, что повышает вероятность сокращений с 2024 года.
Об этом сообщает Reuters.
Volkswagen отказался от ряда трудовых соглашений, включая гарантию сохранения рабочих мест до 2029 года на шести немецких заводах, что свидетельствует о росте вероятности сокращений с 2024 года, которым представители рабочих пообещали сопротивляться.
Однако увольнения по эксплуатационным причинам также будут возможны впервые за десятилетие.
Ведущий европейский автопроизводитель отменяет гарантии занятости, существовавшие десятилетиями, в рамках программы сокращения расходов, что вызвало конфликт с рабочими, поскольку Volkswagen пытается конкурировать с более дешевыми азиатскими конкурентами.
Этот шаг Volkswagen сделал после угрозы закрытия заводов на немецкой земле впервые за свою 87-летнюю историю, что вызвало шок в мировом автомобильном секторе и беспокойство немецкого правительства на самом высоком уровне.
"Мы должны позволить Volkswagen AG снизить расходы в Германии до конкурентоспособного уровня, чтобы инвестировать в новые технологии и новые продукты за счет собственных ресурсов", - заявил директор по труду компании Гуннар Килиан.
Отмечается, что профсоюз IG Metall ранее заявлял, что может рассмотреть возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю как альтернативу закрытия заводов, повторяя меры по сокращению расходов, которые уже применялись в 1990-х годах.
Проблемы Volkswagen возникли в период экономической неопределенности, слабого роста, повышения цен на энергоносители и вопросов относительно торговых связей с прибыльным китайским рынком, которые ставят под сомнение немецкую модель консенсусных промышленных отношений.
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