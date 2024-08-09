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Инфляция в июле упала до 0% - Госстат

Пятница, 9 августа 2024, 15:35 - Алексей Артемчук

Инфляция в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Отмечается, что инфляция на потребительском рынке  в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.

В сообщении добавляют, что в годовом выражении она выросла до 5,5%.

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Напомним:

Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.

Подорожание электроэнергии в июне увеличило не только потребительскую, но и промышленную инфляцию в Украине.

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Рост общего уровня потребительских цен в Украине в июне 2024 года вырос до 2,2% с 0,6% в мае.

Госстат инфляция
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