Инфляция в июле упала до 0% - Госстат
Пятница, 9 августа 2024, 15:35 -
Инфляция в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Отмечается, что инфляция на потребительском рынке в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.
В сообщении добавляют, что в годовом выражении она выросла до 5,5%.
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Напомним:
Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.
Подорожание электроэнергии в июне увеличило не только потребительскую, но и промышленную инфляцию в Украине.
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Рост общего уровня потребительских цен в Украине в июне 2024 года вырос до 2,2% с 0,6% в мае.
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