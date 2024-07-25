НБУ погіршив прогноз по інфляції на цей і наступний роки

Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.

Про це йдеться у пресрелізі НБУ.

"Інфляція залишатиметься помірною – 8,5% на кінець року за оновленим прогнозом НБУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьому посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку.

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Також, стримуючий вплив на ціни матиме й подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

"Зважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже у 2025 році – до 6,6%", - продовжила пресслужба.

Прогноз інфляції у 2026 році залишається незмінним - 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.

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У попередньому прогнозі від НБУ були наведені такі дані: інфляція на 2024 - 8,2%, 2025 - 6%, а на 2026 - 5%.

Нагадаємо:

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

Інфляція в Україні у січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, існують ризики зростання цін у найближчому майбутньому.

Економічна правда.