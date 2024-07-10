Протягом червня в Україні відчутно прискорився ріст цін: що подорожчало найбільше

Зростання загального рівня споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посилання на дані Держстату.

Зазначається, що зростання споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні, 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні

Також в повідомленні нагадують, що у червні 2023 року зростання цін становило 0,8%.

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Таким чином у річному вимірі інфляція в червні 2024 року зросла до 4,8% із 3,3% за підсумками травня, 3,2% - за підсумками квітня і березня за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.

Повідомляється, що на споживчому ринку в червні 2024 року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,5%.

Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця. На 3,2-0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, олію, овочі.

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Водночас на 2,6-0,1% подешевшали сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочна продукція, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,7% і алкогольні напої - на 0,5%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% відбулося головним чином коштом підвищення вартості електроенергії на 63,6%.

Ціни на транспорт у червні порівняно з травнем 2024 року піднялися на 0,8%, переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нагадаємо:

Інфляція в Україні у січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, існують ризики зростання цін у найближчому майбутньому.

"Укрпошта" з 1 липня підвищила вартість послуг на відправлення по Україні.

Інфляція на споживчому ринку у травні 2024р. порівняно із квітнем 2024р. становила 0,6%, з початку року – 2,0%.