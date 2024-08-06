В США планируют ограничить продажу программного обеспечения Китая для транспорта

Представители администрации Байдена планируют предложить ограничения на продажу китайского программного обеспечения для транспортных средств в США уже в этом месяце.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот шаг направлен на решение проблем безопасности, связанных с новым поколением так называемых "умных" автомобилей.

По словам собеседников, этот шаг будет включать ограничения на использование и тестирование китайских технологий для автономных транспортных средств.

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Многие современные автомобили - как газовые, так и электрические - оснащены устройствами, подключающими их к интернету, что делает их потенциальными мишенями для взлома.

Напомним:

Страны-члены ЕС, вероятно, поддержат введение предложенных тарифов на китайские электромобили в ноябре.

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В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.

Экономика Венгрии начала сильно зависеть от спроса на аккумуляторы для электромобилей, которые производятся на китайских заводах в стране.

Экономическая правда.