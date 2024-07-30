Економіка Угорщини падає: до чого тут китайські інвестиції

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Економіка Угорщини почала сильно залежати від попиту на акумулятори для електромобілів, які виробляються на китайських заводах у країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

ВВП Угорщини скоротився на 0,2% у другому кварталі 2024 року, порівняно з першим кварталом. У річному вираженні зростання економіки сповільнилося до 1,5%, що значно нижче за прогноз на другий квартал у 2,3%.

Зазначається, що сповільнення економіки пов'язане з падінням попиту на товари китайських заводів, розташованих в Угорщині. Економіка Угорщини почала сильно залежати від попиту на акумулятори для електромобілів, які виробляються на цих заводах.

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Міністр економіки Угорщини Мартон Надь у своїй заяві після публікації даних підтвердив, що слабкі показники економіки пов'язані з проблемами експорту промислової продукції до Західної Європи, головним чином до Німеччини.

Явні ознаки слабкості угорської економіки з'явилися після того, як уряд на початку липня запровадив нові податки та продовжив тимчасові, щоб покрити дефіцит бюджету, який досяг свого річного цільового показника вже у першому кварталі.

Повідомляється, що для стимулювання економіки, Угорщина готує у бюджеті на 2025 рік програми підтримки малого бізнесу. Також угорський Центробанк має намір скорочувати облікову ставку, яка зараз найвища в ЄС – 6,75%.

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За словами міністра економіки Надя, Угорщина планує досягти зростання ВВП у 4% у 2025 році.

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