У ЄС налаштовані підтримати тарифи на китайські електромобілі - FT

Країни-члени ЄС, ймовірно, підтримають введення запропонованих тарифів на китайські електромобілі в листопаді.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова єврокомісар з питань торгівлі.

Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань торгівлі, заявив, що 27 країн підтримають заходи, які допоможуть вітчизняному автопрому конкурувати з імпортом, який, за його словами, отримує великі субсидії від Пекіна.

"Зрозуміло, що країни-члени ЄС усвідомлюють необхідність захисту автомобільної промисловості ЄС, тому що існує загроза її пошкодження. Частка китайських акумуляторних електромобілів на ринку зростає дуже швидко. Ця субсидія існує, тож це, безумовно, питання, яке необхідно вирішити", - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

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Раніше цього року Китай гнівно відреагував на заяву Брюсселя про запровадження тарифів до 37,6% на його експорт.

Ван Вентао, міністр торгівлі Китаю, запропонував провести переговори з Європейською комісією, яка визначає торговельну політику ЄС.

Однак чиновники з обох сторін кажуть, що кілька раундів переговорів мали технічний характер і обговорювали скоріше методологію, аніж шляхи розв'язання суперечки.

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Нагадаємо:

У червні китайські бренди захопили 11% європейського ринку електромобілів, зафіксувавши рекордну кількість реєстрацій.

Економіка Угорщини почала сильно залежати від попиту на акумулятори для електромобілів, які виробляються на китайських заводах у країні.

Економічна правда.