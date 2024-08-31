США выделят 800 миллионов долларов для восстановления украинской энергетики

Во время визита в США, первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила о выделении пакета помощи для восстановления энергетики Украины на 800 миллионов долларов.

Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

"Мы глубоко благодарны за поддержку в создании систем пассивной защиты, а также пакет финансирования в размере 800 миллионов долларов для энергетического сектора. Во время этого визита мы предоставили список критического оборудования, необходимого для немедленного ремонта, созданный Кабинетом министров", - отметила Свириденко.

В США Свириденко встретилась с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком, основной темой разговора было восстановление энергетики.

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Напомним:

Пока идет ликвидация последствий последнего ракетного удара РФ делать прогнозы по восстановлению сложно, но все ресурсы для ремонта энергетики есть.

РФ в понедельник 26 августа впервые атаковала подстанции Украины кассетными ракетами, но благодаря защите потеряно было очень небольшое их количество.

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Экономическая правда