Всі розділи
Укр / Рус

В енергетиків є усі ресурси для ремонту енергосистеми, потрібен лише час – ДТЕК

П'ятниця, 30 серпня 2024, 18:34 - Артур Крижний

Поки йде ліквідація наслідків останнього ракетного удару РФ робити прогнози з відновлення складно, але усі ресурси для ремонту енергетики є.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Все що зараз можна сказати, це те, що поки йде ліквідація обстрілів робити прогнози складно", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ДТЕК додали, що енергетики знають що робити й мають усі необхідні для ремонту ресурси. Потрібен тільки час.

Реклама:

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ 26 серпня по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.

Міністр енергетики своєю чергою тоді зазначив, що під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.

Реклама:

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Рахункова палата виявила порушення у використанні 3 мільярдів для закупівлі дронів 30 серпня 2024, 17:52
Україна припинить транзит російської нафти по "Дружбі" – Подоляк 30 серпня 2024, 12:52
Виторг компаній, що генерують енергію з альтернативних джерел, зріс – аналітики 30 серпня 2024, 12:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті