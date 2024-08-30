В енергетиків є усі ресурси для ремонту енергосистеми, потрібен лише час – ДТЕК
П'ятниця, 30 серпня 2024, 18:34 -
Поки йде ліквідація наслідків останнього ракетного удару РФ робити прогнози з відновлення складно, але усі ресурси для ремонту енергетики є.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Все що зараз можна сказати, це те, що поки йде ліквідація обстрілів робити прогнози складно", - йдеться у повідомленні.
Водночас у ДТЕК додали, що енергетики знають що робити й мають усі необхідні для ремонту ресурси. Потрібен тільки час.
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Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок атаки РФ 26 серпня по Україні є багато пошкоджень в енергетиці, але вже тривають ремонтні роботи.
Міністр енергетики своєю чергою тоді зазначив, що під прицілом ракетної атаки ворога опинилася енергетика, ситуація складна.
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Економічна правда.
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