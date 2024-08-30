Крупнейший проект российских чипов обанкротился – росСМИ

"Крокус наноэлектроника", крупнейший проект "Роснано" по производству чипов, подал заявление о банкротстве.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

ООО "Крокус наноэлектроника" является крупнейшим проектом "Роснано" по производству чипов. Основан он был в 2011 году совместно с французским стартапом Crocus Technology.

Предприятие должно было заниматься созданием магниторезистивной памяти - запоминающих устройств с произвольным доступом на основе спиновых вентилей (MRAM).

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Общий объем инвестиций в проект превысил 200 миллионов евро, включая софинансирование "Роснано" в размере 100 миллионов евро.

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Экономическая правда.