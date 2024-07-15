Росія з початку року зіткнулася з різким падінням експорту металів

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Чергова велика галузь економіки РФ – металургія, зіткнулась з падінням експорту.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У першому півріччі 2024 року вивезення металів на експорт залізницею скоротилося на 14%. Порівняно із січнем-червнем минулого року металурги втратили понад 2 млн тонн експорту, загальний обсяг якого стиснувся до 13,1 млн тонн.

Повідомляється, що ще одна велика галузь сировинної промисловості Росії має проблеми з продажами за кордон на тлі посилення американських санкцій і масового блокування банківських платежів.

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Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК - найбільшого в Росії виробника сталевих труб. Експорт Первоуральського новотрубного заводу впав на 21%, а Челябінського трубопрокатного заводу (ЧТПЗ) і Волзького трубного заводу (ВТЗ) - більш ніж удвічі (на 57% і 58% відповідно). "Северсталь" мільярдера Олексія Мордашова зафіксувала обвал експорту на 24%, "Мечел" - 23%, а заводи Evraz - 7-20%.

Трохи менше експорту - 4% і 8% відповідно - втратили Новолипецький металургійний комбініт (НЛМК) і Магнітогорський металургійний комбінат (ММК), випливає зі статистики РЖД.

Продаж металів за кордон приніс російському бюджету 60 млрд, або сьому частину всіх експортних доходів економіки, які ЦБ оцінив у 423 млрд дол - на 130 млрд дол менше, ніж у 2022-му.

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Цього року уряд прогнозував зростання експорту до 471 млрд дол, проте істотно знизив оцінку у квітні (до 428 млрд дол), коли російські компанії зіткнулися з проблемами в проведенні платежів, а спроби домовитися з банками дружніх країн зайшли в глухий кут.

Нагадаємо:

США і Мексика оголосили про нові кроки в боротьбі з обходом американських тарифів на сталь і алюміній Китаєм, Росією та іншими країнами, які постачають продукцію через Мексику.

Шанхайська дочка ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Росія і Китай збиралися проводити платежі без зайвих зволікань, обмежили конвертацію рублів у юані.