Ключова для Росії вугільна галузь на межі фінансового краху – РосЗМІ

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За перші 4 місяці 2024 року прибуток у секторі видобутку вугілля обвалився на 93% і склав лише 14,3 млрд руб.

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані Росстату.

Зазначається, що менше половини компаній галузі завершили в плюсі перші чотири місяці 2024 року, хоча рік тому таких було дві третини, а їхній сумарний фінансовий результат скоротився вдвічі - до 72 млрд руб.

В повідомленні додають, що кожна друга компанія, згідно з офіційною статистикою, стала збитковою (52,4%), при цьому їхні сукупні втрати за чотири місяці 2024 досягли 58 млрд рублів.

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У результаті прибуток вугільників за січень-квітень склав лише 14,3 млрд рублів - майже на 200 млрд менше, ніж за той самий період роком раніше.

Російська вугільна галузь – одна з найбільших сировинних галузей економіки, яка охоплює понад 30 мономіст і 650 тисяч зайнятих.

Відрізані санкціями від західних ринків, вугільні компанії стрімко втрачають покупців у країнах, які Кремль називає "дружніми". За підсумками першого кварталу експорт російського вугілля просів на 13%

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Індія, на яку припадає близько третини російського вугільного експорту, за березень-травень скоротила закупівлі на 22%, до 6,76 млн тонн. Також упав експорт до Туреччини, Південної Кореї та Японії.

Найбільший покупець російської сировини – Китай, запровадив імпортне мито на вугілля, яке не поширюється на інших постачальників – Індонезію та Австралію, які входять до зони вільної торгівлі з КНР.

До того ж ціни на російське вугілля обвалилися до 3-річного мінімуму: $95 за тонну в портах Далекого Сходу (-6% від початку року), $72 за тонну в Тамані (-13%) і лише $61 у портах Балтійського моря (-14%).

В повідомленні зазначають, що зараз галузь перебуває в стані касового розриву (коли платежі, що надходять, менші, ніж витрати), а до кінця року очікується, що її негативний грошовий потік сягне 450 млрд рублів.

Також зазначається, що собівартість вугілля, зросла на 30%, оскільки збільшилися витрати на імпортне обладнання, тарифи на залізничні перевезення, вартість оренди вагонів, перевалки в портах, страховки морських суден, а також витрати на обслуговування кредитів через різке підвищення ключової ставки ЦБ.

Нагадаємо:

Світове споживання викопного палива піднялося до рекордного рівня минулого року, вперше збільшивши викиди до понад 40 гігатонн CO2.

Експорт російського вугілля до країн Азії морем падає через низькі світові ціни та високі витрати на доставку.