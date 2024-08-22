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Італійські промисловці купують російський метал, чим фінансують агресію РФ - CEO "Метінвесту"

Четвер, 22 серпня 2024, 14:56 - Артур Крижний

Деякі італійські промисловці купують сталеві сляби в Росії, фактично фінансуючи військову агресію Москви.

Таку думку висловив гендиректор "Метінвеста" Юрій Риженков в інтерв`ю Corriere della Sera.

Зазначається, що у грудні минулого року ЄС відклав рішення про заборону імпорту російської сталі, чим дозволив РФ додатково продавати 10,7 млн тонн своєї сталі до Євросоюзу.

Продукція РФ дешевша приблизно на 15% через нижчі витрати на електроенергію.

"У вашій країні (Італії - ЕП) ситуація ще парадоксальніша. Деякі італійські промисловці купують сляби в Росії, фактично фінансуючи військову агресію Москви", — зауважив в коментарі виданню гендиректор групи "Метінвест".

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Крім того, такі покупці фактично підживлюють російську економіку й завдають шкоди італійській, бо вони не купують ресурс у місцевого італійського виробника, каже Риженков.

Довідка. Сляби — це сталеві напівфабрикати вагою близько 30 тонн, які металургійні заводи переробляють відповідно до потреб промислових споживачів.

Нагадаємо:

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Україна наростила виробництво сталі на 37%, чавуну — на 22% у першій половині 2024 року.

У червні темпи зростання промислового виробництва в Росії сповільнилися практично втричі і стали найнижчими за останні 15 місяців.

Економічна правда.

метал
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