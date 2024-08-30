Финансовый успех Telegram под угорзой из-за дела против Дурова - FT

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Менеджер Telegram имеет 2,4 млрд долл обязательств со сроком погашения в 2026 году.

Об этом сообщает Financial Times.

Надежды Telegram на прибыльное IPO в течение двух лет были разбиты уголовными обвинениями, выдвинутыми против генерального директора мессенджера, поскольку держатели облигаций компании несут значительные потери из-за событий последних нескольких дней.

Цена облигаций Telegram упала почти на 10 процентных пунктов, торгуясь на уровне 87 центов, по сравнению с около 96 центов до ареста Дурова.

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В прошлом году компания получила 342 млн долл прибыли при операционных убытках в размере 108 млн долл. Общие убытки составили около 173 млн долл после уплаты налогов.

Сообщается, что в 2024 году компания также продала токены на сумму более 244 млн долл наличными.

Telegram полностью принадлежит Дурову, который владеет многомиллиардным криптовалютным состоянием, но компания привлекла около 2,4 млрд долл долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году.

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Это включает размещение облигаций на сумму 1 млрд долл в 2021 году. Совсем недавно, в начале этого года, было привлечено еще 330 млн долл.

Эксперты предупреждают, что любой листинг Telegram на бирже будет затруднен, если рекламодатели не захотят тратить средства на платформу, которая теперь связана с материалами о сексуальном насилии над детьми.

Остается непонятным, как Дуров будет продолжать управлять платформой, или эта задача ляжет на плечи небольшой группы лояльных лейтенантов в компании, известной своей культурой, похожей на культ.

В сообщении добавляют, что в Telegram работает всего около 50 сотрудников, в том числе 30 инженеров, которые прошли строгий отбор. По словам Дурова, он подобрал свою команду, проводя соревнования по программированию, а затем пытаясь переманить к себе победителей, добавив, что в основном это были кодировщики из Украины.

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Напомним:

Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.

Суд завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса и возможного предъявления обвинения.