Энергетики увеличили ограничения света в большинстве областей Украины
В 16 областях Украины по состоянию на утро действуют аварийные отключения, но после их отмены энергетики увеличат количество групп, которые отключают одновременно.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В частности речь идет о Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.
После отмены аварийных отключений - ограничения в указанных регионах должны применяться так:
- 00:00 - 18:00 - две очереди отключений;
- 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
- 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.
Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения останутся без изменений:
- 00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;
- 6:00 - 9:00 - две очереди отключений;
- 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
- 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;
- 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
- 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.
Напомним:
В Киеве, Киевской, Донецкой Днепропетровской и Одесской областях введены экстренные отключения электроэнергии.
Экономическая правда.