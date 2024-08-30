Энергетики увеличили ограничения света в большинстве областей Украины

В 16 областях Украины по состоянию на утро действуют аварийные отключения, но после их отмены энергетики увеличат количество групп, которые отключают одновременно.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В частности речь идет о Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

После отмены аварийных отключений - ограничения в указанных регионах должны применяться так:

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00:00 - 18:00 - две очереди отключений;

18:00 - 21:00 - три очереди отключений;

21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения останутся без изменений:

00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;

6:00 - 9:00 - две очереди отключений;

9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;

14:00 - 18:00 - две очереди отключений;

18:00 - 21:00 - три очереди отключений;

21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Напомним:

В Киеве, Киевской, Донецкой Днепропетровской и Одесской областях введены экстренные отключения электроэнергии.

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Экономическая правда.