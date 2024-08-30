В кількох областях введені екстрені відключення

У Києві, Київській, Донецькій Дніпропетровській та Одеській областях введені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Відповідне розпорядження про екстрені відключення у Києві, Київській, Донецькій Дніпропетровській та Одеській областях дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – додають в повідомленні.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

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Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло