В России остро стала проблема с платежами в Китай 

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В августе в России усугубились проблемы с расчетами с китайскими партнерами.

Об этом сообщает Reuters.

Некоторые российские компании сталкиваются с все большими задержками и увеличением расходов на расчеты с торговыми партнерами в Китае, оставляя в подвешенном состоянии транзакции на десятки миллиардов юаней.

Российские компании и чиновники уже несколько месяцев указывают на задержки в транзакциях после того, как китайские банки усилили контроль за соблюдением законодательства после угроз Запада ввести вторичные санкции за сотрудничество с Россией.

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Китайские государственные банки массово приостанавливают операции с Россией, а платежи на миллиарды юаней задерживаются.

Китай является крупнейшим торговым партнером России, на который приходится треть российской внешней торговли в прошлом году и который поставляет такие товары, как жизненно важное промышленное оборудование и потребительские товары, помогающие России выстоять в условиях западных санкций.

Он также обеспечивает прибыльный рынок для многих видов российского экспорта, на который полагается Китай, от нефти и газа до сельскохозяйственной продукции.

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Сообщается, что одним из рабочих решений было купить золото, перевезти его в Гонконг и продать там, положив наличные на местный банковский счет.

Некоторые российские компании используют цепочки посредников в третьих странах для проведения транзакций и обхода проверок китайских банков на соответствие требованиям законодательства.

В результате, по их словам, расходы на обработку транзакций выросли до 6% от суммы платежей по транзакциям, тогда как ранее они были почти нулевыми.

Двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 1,6% до 137 млрд долл в первой половине 2024 года, согласно официальным таможенным данным Китая, после рекордного показателя в 240 млрд долл в 2023 году.

Напомним:

Российский импорт упадет в 2024 году из-за проблем с трансграничными платежами и логистическими трудностями, связанными с западными санкциями.

Государственный банк ВТБ - единственный из российских госбанков, имеющих полноценный филиал в Китае, решил резко поднять комиссии за юаневые операции.

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.