Російський банк у 35 разів підніме комісії за перекази до Китаю

Державний банк ВТБ — єдиний з російських держбанків, які мають повноцінну філію в Китаї, вирішив різко підняти комісії за юаневі операції.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, що найсильніше — у 30–35 разів — зросте комісія за переведення до шанхайської філії ВТБ з інших банків: зараз вона становить 0,17–0,2% суми, а з 1 вересня — 6%.

Для власних клієнтів, які переказують гроші між російським та китайським підрозділом ВТБ, банк підвищить комісію на чверть — з 2,5 до 3%. При цьому, щоб платіж дійшов швидше, ніж за 10 днів, доведеться заплатити 4% від суми, а якщо потрібно термін до 5 днів — 5%.

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Ззаначається, що комісії у "ВТБ Шанхай", який став головним банком для розрахунків з Китаєм після масового блокування платежів кредитними організаціями з КНР, зростають через складнощі з доступом до юанів: вартість залучення китайської валюти різко зросла. під санкції компаніям дістати її стає проблематично, а курс юаня у Росії вже на 10% відрізняється від світових котирувань.

В повідомленні додають, що китайські банки, які переводили юані з Росії до Китаю, після внесення "ВТБ Шанхай" до списку санкцій відмовилися від співпраці з ним.

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Ціни на китайські автомобілі в Росії зростуть вже у вересні через проблеми з переказами коштів у Китай.

Після того, як локальні банки Китаю відмовились приймати платежі з Росії кількість банків, які не приймають російські гроші перевалила за 98%.