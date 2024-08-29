Російський центробанк прогнозує падіння імпорту в 2024 році: причини

Російський імпорт впаде в 2024 році через проблеми з транскордонними платежами і логістичними труднощами, пов'язаними із західними санкціями.

Про це повідомляє Reuters.

"Імпорт скоротиться у 2024 році через посилення санкційних бар'єрів, пов'язаних з платежами та логістикою", - сказав центральний банк, хоча і спрогнозував, що ситуація покращиться в середньостроковій перспективі.

"Ці обмеження будуть короткостроковими, і в наступні роки очікується поступове відновлення імпорту завдяки диверсифікації поставок і розвитку нових логістичних ланцюгів", - додали в повідомленні ЦБ.

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Російські компанії та чиновники скаржаться на затримки в транзакціях з Китаєм протягом декількох місяців після того, як його банки стали більш обережними і посилили комплаєнс у відповідь на погрози Заходу застосувати вторинні санкції за співпрацю з Росією.

Дані також вказують на перегрів економіки, що змусило центральний банк підвищити облікову ставку на 200 базисних пунктів до 18% у липні, що є найвищим рівнем за останні два роки.

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Державний банк ВТБ — єдиний з російських держбанків, які мають повноцінну філію в Китаї, вирішив різко підняти комісії за юаневі операції.

Нещодавні масштабні санкції США вже стали особливо відчутними для фінансового сектору РФ.