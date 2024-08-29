Комитет ВР поддержал ограниченный пакет налогов: к повышению НДС обещают вернуться

Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде.

Соответствующее решение поддержали на заседании Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 29 августа, сообщает корреспондент ЭП.

Отмечается, что налоговый пакет приняли без изменений.

Что в результате осталось:

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Повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

Установление военного сбора для ФЛП - плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% минимальной ЗП

Авансовые взносы на АЗС;

Установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;

Определено, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение;

25% налога на прибыль финучреждений (кроме страховщиков);

Ежемесячное представление отчетности о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и суммы удержанного с них налога, а также суммы начисленного единого взноса.

Во время обсуждения глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев и министр финансов Сергей Марченко предложили вернуться к тому, чтобы добавить в документ повышение НДС и введение 50% налога для банков ко второму чтению.

Эту же идею поддержали ряд других депутатов.

Напомним:

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В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.

Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Наконец, в правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 млрд гривен уменьшился в 4 раза - до 30 млрд.

Экономическая правда.