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В "Киевтеплоэнерго" обыски: коммунальщики утверждают, что не имеют отношения к делу

Четверг, 29 августа 2024, 14:27 - Виктор Волокита

29 августа правоохранители проводят обыски на территории КП "Киевтеплоэнерго". 

Об этом говорится в сообщении КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие.

"Должностных лиц "Киевтеплоэнерго" обвиняют в якобы присвоении бюджетных средств во время ремонта тепловых сетей на ул. Антоновича еще в 2016 году. Тогда топливно-энергетический комплекс столицы обслуживало ПАО "Киевэнерго". КП "Киевтеплоэнерго" в то время не существовало, сети в его управление передали только после 2018 года", - отмечается в сообщении. 

Как добавляют в "Киевтеплоэнерго", следователи утверждают, что это средства кредита Европейского банка реконструкции и развития, взятые Киевской городской государственной администрацией на реконструкцию тепловых сетей. 

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В то же время, согласно сообщению, КГГА подписала соответствующий меморандум с ЕБРР только в 2018 году. А из-за военного положения город до сих пор не получил средства по этому кредиту.

Напомним:

Киевская городская прокуратура заявила, что по результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация.

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"Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, повлекших разгерметизацию данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прокуратура манипулирует в заявлениях о причинах разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Киев тепло
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