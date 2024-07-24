Кличко вважає, що прокуратура маніпулює в заявах про причини руйнування між станціями метро 

Прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Так міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву Київської міської прокуратури про причини підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

За його інформацією, на етапі проектування конструкції тунелю між цими станціями були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки. Це підтверджують результати експертизи, які він отримав.

Згідно них, причинами руйнування тунелю є:

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Неякісне будівництво тунелю з порушенням монтажу кілець

Тунельна оправа розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод

Нижня частина тунелю частково складена зі стінових блоків. Але мають бути посилені блоки, оскільки основне навантаження саме знизу

Відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю, що підтверджено лабораторним дослідженням

"Від правоохоронців відсутня будь-яка інформація про проведення таких лабораторних досліджень ґрунтів", - розповів Кличко.

За його словами, науковці підтверджують, що саме проектна документація містить неякісні проектні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки.

Водночас експерти підтверджують, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувалась у повному обсязі.

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"Міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні. І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду", - розповів Кличко.

За його словами, до початку осені закінчиться ремонт ділянки. Роботи там тривають цілодобово.

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Нагадаємо:

Київська міська прокуратура заявила, що за результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблено висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

"Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, що спричинили розгерметизацію даного тунелю, не встановлено", - зазначається в повідомленні.

Економічна правда