Энергетики увеличили ограничения света в 15 областях и Киеве

В Киеве и 15 областях энергетики увеличили ограничения потребления электроэнергии – с 7:00 до 22:00 будут действовать три очереди отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Ранее, оператор сообщал, что три очереди отключений будут действовать по всей стране только с 15:00 до 22:00.

Отмечается, что утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.

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"Следовательно - с 7:00 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киев будут действовать три очереди отключений одновременно", – говорится в сообщении.

С графиками применения ограничений в каждом регионе можно ознакомиться на сайте местных облэнерго или на их страницах в соцсетях, пишет энергокомпания.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Реклама: Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света Детальнее про очереди отключений на инфографике:

Экономическая правда.