Владелец бренда Zara продал в Украине товаров на 2 миллиарда после возвращения

Компания Inditex (владелица брендов Zara, Pull&Bear, Bershka и других) получила около 2 миллиардов гривен выручки после возвращения в Украину.

Об этом пишет издание Forbes Ukraine со ссылкой на данные YouControl.

Так, почти всю сумму выручки принесли Inditex три месяца работы ее магазинов в Украине, которые открыты с апреля 2024 года.

В первом полугодии 2023-го Inditex получил 10,2 млн грн выручки, свидетельствуют данные YouControl. Из убытка почти в 125,8 млн грн в первом полугодии 2023-го ритейлер вышел в прибыль в 107,6 млн грн в первом полугодии 2024-го.

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Кроме того, ритейл-группа LPP (владелец брендов Reserved и Sinsay) в первом полугодии 2024 года получила в Украине 4,6 млрд грн выручки - это в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Несмотря на это ее прибыль за первые полгода 2024-го уменьшилась в 4,4 раза до 48 млн грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шведский бренд H&M за первое полугодие 2024 года реализовал продукции почти на 594,2 млн грн и получил 152,1 млн грн прибыли.

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За аналогичный период прошлого года выручки нет, поскольку магазины были закрыты, а убыток оператора составил 22 млн грн.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что Inditex постепенно возобновил свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть 2 апреля, а с 3 апреля - около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве.

Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.

Возвращение Inditex увеличило посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В отдельных случаях даже больше.

Экономическая правда.