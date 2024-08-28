В четверг в отдельные часы будут отключать до половины потребителей – "Укрэнерго"
В четверг с 15:00 до 22:00 будут отключать до трех групп потребителей одновременно, что означает отключение до половины потребителей в каждом регионе.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"С 15:00 до 22:00 прогнозируется отключение трех очередей одновременно", - говорится в сообщении.
В другие часы суток будут применяться две очереди отключений, - одновременное отключение до трети потребителей.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.Реклама:
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Детальнее про очереди отключений на инфографике:
Напомним:
В четверг 29 августа графики отключения света будут применять в течение всех суток.
Экономическая правда.