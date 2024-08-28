В четверг графики отключения света будут действовать все сутки
В четверг 29 августа графики отключения света будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"29 августа меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
С графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго.
Отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Одновременно сколько очередий будут отключать одновременно не сообщается.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
В Yasno объяснили, как работают очереди отключения света
Детальнее про очереди отключений на инфографике:
Экономическая правда.