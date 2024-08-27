После ареста Павла Дурова в мире выросло количество скачиваний Telegram

Арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции начинает влиять на популярность и рейтинг приложения.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Как отмечает издание, несмотря на беспокойство относительно контента в Telegram, сейчас наблюдается рост количества загрузок приложения. Это позволило ему занять второе место в чарте соцсетей App Store и увеличить глобальные загрузки на iOS на 4%.

Во Франции, где был задержан Дуров, приложение поднялось на 1 место в категории "Социальные сети" в App Store и стало 3 лучшим приложением в целом.

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Напомним:

Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.

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Макрон заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.

Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Экономическая правда.