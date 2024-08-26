Пов'язана з Дуровим криптовалюта втратила 2,7 мільярда капіталізації після його арешту

Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заснована Павлом Дуровим криптовалюта Toncoin втратила 2,7 млрд дол капіталізації після новин про затримання засновника месенджера Telegram, але інтерес до неї зріс.

Найнижча вартість криптовалюти була зафіксована 25 серпня об 11:05 – 5,34 дол. У такий самий час 24 серпня ціна на Toncoin становила 6,8 дол. Таким чином, за добу криптовалюта різко впала майже на 20%.

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Станом на 16:15 26 серпня вартість криптовалюти Дурова коливається в межах 5,6 дол.

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Нагадаємо:

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Криптовалюта Toncoin, яку використовують у Telegram та співзасновником якої є Павло Дуров, різко знизилась у ціні після новини про арешт співзасновника у Франції.