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Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях

Понедельник, 26 августа 2024, 20:18 - Алексей Артемчук
 
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Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.

Об этом говорится в пресс-релизе Парижского судебного трибунала.

Основатель Telegram Павел Дуров находится под следствием по делу о киберпреступлениях и мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Французская прокуратура уточнила, что Дурова подозревают в 12 преступлениях:

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  • отказ передавать информацию, необходимую для проведения расследований, по запросу правоохранительных органов;
  • соучастие в распространении наркотиков;
  • соучастие в киберпреступлениях;
  • соучастие в мошенничестве;
  • отмывание денег, полученных преступным путем;
  • незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности;
  • соучастие в хранении порнографического контента с несовершеннолетними.

По статье об администрировании онлайн-платформы, на которой разрешен незаконный оборот запрещенных продуктов, контента или услуг Дурову грозит санкция - от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф от 150 тыс до 500 тыс евро.

Сообщается, что Дуров может находиться под стражей до 28 августа.

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Напомним:

Макрон заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.

Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Франция суд
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