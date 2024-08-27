Жесткие ограничения электроэнергии могут продлиться 1-2 недели - эксперт

Жесткие ограничения потребления электроэнергии могут быть 1-2 недели, пока не восстановят распределительные системы.

Об этом сообщает президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков, в эфире "КИЕВ24".

"Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак", - сказал Плачков.

По его словам, вчера была одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Целью этой атаки было достичь тотального блэкаута в энергосистеме. Этого не произошло, энергетики быстро и профессионально реагировали.

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Напомним:

Воздушная атака Украины 26 августа стоила России около 1,26 млрд долл.

После утренней атаки россиян Киевская ГЭС не получила критических повреждений.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.