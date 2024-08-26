Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ
Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.
Об этом рассказал изданию Forbes Ukraine топ-менеджер государственной энергокомпании, знакомый с ситуацией на условиях анонимности.
Как пишет издание, утром 26 августа россияне различными типами ракет и беспилотников пытались разрушить Киевскую ГЭС.
В результате обстрелов есть попадания и повреждения, сказал Forbes топ-менеджер государственной энергокомпании.
Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет, подчеркнул он.
В свою очередь директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале написал, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнил информации о возможных разрушениях.
Оператор ГЭС и ГАЭС - "Укргидроэнерго" пока не комментирует информацию.
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Экономическая правда.