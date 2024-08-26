Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Ракеты и беспилотники во время атаки россиян по Украине 26 августа целились в Киевскую гидроэлектростанцию.

Об этом рассказал изданию Forbes Ukraine топ-менеджер государственной энергокомпании, знакомый с ситуацией на условиях анонимности.

Как пишет издание, утром 26 августа россияне различными типами ракет и беспилотников пытались разрушить Киевскую ГЭС.

В результате обстрелов есть попадания и повреждения, сказал Forbes топ-менеджер государственной энергокомпании.

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Угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет, подчеркнул он.

В свою очередь директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале написал, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнил информации о возможных разрушениях.

Оператор ГЭС и ГАЭС - "Укргидроэнерго" пока не комментирует информацию.

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.