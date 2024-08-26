Восьмилетний рекорд: АРМА перечислило в бюджет 781,4 миллиона за месяц 

Управление арестованными активами в июле принесло госбюджету рекордную сумму - 781,4 млн.

Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн от управления арестованными активами. Это самая большая сумма за все восемь лет работы Агентства.

"Что настораживает, во время проведения ревизии движимого имущества для передачи в госуправление было обнаружено более 500 объектов, которые ранее не значились в описаниях, в частности, произведения искусства, иконы, барельефы, люстры и другие ценные предметы", – сказано в июльском дайджесте о работе АРМА.

Реклама:

По результатам электронных аукционов на портале Prozorro.Продажи в июле АРМА реализовало:

ноутбуки MacBook и моноблоки iMac от Apple по цене 8,61 млн грн. Также покупатель уплатил 3,04 млн грн таможенных платежей;

багги Traxter, который принадлежал Виктору Медведчуку, по цене 761 800 грн;

мобильные телефоны Apple, Poco, Xiaomi, Doogee на сумму 11,7 млн грн. Также покупатель уплатил 10,65 млн грн таможенных платежей;

планшеты и компьютеры Apple, Xiaomi, Redmi, Samsung на сумму 3,27 млн грн и 1,82 млн грн таможенных платежей.

Напомним:

Коллекция часов Виктора Медведчука, оцененная в 10,6 млн грн, выставлена на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Реклама:

15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о передаче в Национальное агентство по выявлению активов (АРМА) более 2,2 млрд гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.