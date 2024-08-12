Більше 2 млрд передали в управління АРМА із рахунків онлайн-казино, пов’язаного з РФ

Суд задовольнив клопотання правоохоронців про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора.

За інформацією ЕП, мова йде про Pin-Up.

Згідно з повідомленням прокуратури, кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

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За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки.

В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.

ДБР проводить розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

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Нагадаємо:

Один із відомих організаторів азартних ігор відшкодував понад мільярд гривень несплачених податків до бюджету.

За даними Forbes Ukraine, відшкодувала до бюджету понад 1 млрд грн несплачених податків компанія Parimatch.

Економічна правда