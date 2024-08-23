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Колекцію годинників Медведчука виставили на аукціони - АРМА

П'ятниця, 23 серпня 2024, 14:36 - Артур Крижний

Колекція годинників Віктора Медведчука, оцінена у 10,6 млн грн, виставлена на онлайн-аукціони у системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Колекція наручних годинників державного зрадника Віктора Медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на Prozorro.Продажі. АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Серед найдорожчих лотів:

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  • "Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн
  • "Patek Philippe" - оцінений у понад 1,2 млн грн
  • "Dolce & Gabbana" - оцінений майже у 1 млн грн

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, "Москва Кремль" - у 17,5 тис. грн.

Зазначається, що кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором. 

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. 

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Аукціони триватимуть 14 днів.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителів та оцінювачів для трьох заводів, спортивної бази та житлової нерухомості, що належали Медведчуку.

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн. 

Економічна правда.

АРМА Медведчук
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