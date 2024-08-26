Россияне повредили 2 энергообъекта в Киевской области - ОВА

В результате российской ракетной атаки были повреждены два энергетических объекта в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"На Киевщине повреждены два энергетических объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, 22 частных дома получили повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

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"Один дом уничтожен полностью. Еще один значительно поврежден. Также повреждены складское помещение, гаражи, три авто", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки РФ по Украине есть много повреждений в энергетике, но уже идут ремонтные работы.

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"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.