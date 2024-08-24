Восстановление "Охматдета": Укрнафта отзовет донат у благотворительного фонда и передаст его больнице

ПАО "Укрнафта" отозвала свой донат в 5 миллионов у благотворительного фонда "Охматдет - здоровое детство" и планирует передать его напрямую больнице "Охматдет"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

Председатель благотворительного фонда "Охматдет - здоровое детство" Евгений Вембер отметил, что ПАО "Укрнафта" направило официальное письмо с просьбой вернуть донат в 5 миллионов гривен, после чего фонд вернул средства.

"Сразу после российской атаки компания перечислила средства - 5 миллионов гривен - на сбор для восстановления больницы. Для нас критически важно, чтобы средства пошли непосредственно на восстановление, а все процессы были прозрачными и находились под строгим контролем. Поэтому, компания решила перечислить эти средства непосредственно на официальный казначейский счет НДСБ "Охматдет" МЗ Украины", - говорится в сообщении „Укрнафты".

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Напомним:

Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказался переводить деньги на счет больницы.

В июле БО "Благотворительный фонд „Охматдет" выбрал ООО „Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

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В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят.

Позже Минздрав начал создавать совет по контролю восстановления "Охматдета"

Экономическая правда